Sbarco migranti, l’equipaggio di Humanity 1: “Porto lontano e attaccati dalla guardia costiera libica, l’Italia fermi queste violenze”

Savona. “Averci assegnato Savona quale porto di destinazione testimonia il modo in cui, in maniera illegale, lo Stato italiano sta agendo nel contesto dell’immigrazione e del Mediterraneo. Savona è a più di 600 miglia nautiche di distanza dal luogo del salvataggio e non c’era assolutamente ragione per mandarci così lontano“. A dirlo è Lukas Kaldenhoff, coorinatoore della comunicazione di Humanity 1, la nave arrivata nel porto di Savona questa mattina con 45 migranti a bordo.

“E’ anche contro la legge marittima internazionale – prosegue -, perché è chiaramente diritto di ogni persona che viene salvata in una situazione di pericolo essere sbarcata in sicurezza il prima possibile. C’era un gran numero di porti vicini, ad esempio al sud Italia, in Sicilia; invece lo Stato italiano ha deciso ancora una volta di violare la legge e inviarci a Savona. E questo ha significato tenerci lontani dall’area delle operazioni per lungo tempo e senza necessità. Queste persone stanno pagando con le loro vite questa politica illegale condotta dello Stato italiano”.

