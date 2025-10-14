Scuola, giornata di mobilitazione. Flc-Cgil savonese: “Pericoloso ritorno al passato”

Savona. “Il Governo Meloni, attraverso il Ministro Valditara, sta trasformando la scuola pubblica con una serie di provvedimenti che risultano classisti, come il 4+2 per gli istituti tecnici; demagogici, come il divieto dei cellulari; punitivi, come il nuovo esame di maturità; e nostalgici, come le indicazioni nazionali, che sono state recentemente criticate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e sospese anche dal Consiglio di Stato”.

Così il sindacato FLC CGIL Savona sul tema della scuola.

» leggi tutto su www.ivg.it