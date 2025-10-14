Si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Tragedia nel pomeriggio davanti alla stazione ferroviaria ai Prati di Vezzano dove un anziano, di 80 anni, è stato colpito da un malore improvviso. In molti si sono fermati per prestargli aiuto mentre altre persone sul posto hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivati i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e il 118 con l’automedica Delta 1. Nonostante le lunghe manovre rianimatorie l’anziano non si è più ripreso ed è spirato.

L’articolo Si accascia in mezzo alla strada e muore, tragedia ai Prati di Vezzano proviene da Città della Spezia.

