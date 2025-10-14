Solidarietà a tavola: aperitivo senegalese di autofinanziamento all’Arci Canaletto per l’associazione “Gocce di Sorriso”

Un’occasione per unire la solidarietà al piacere del buon cibo e della musica: l’associazione “Gocce di Sorriso” organizza un aperitivo di autofinanziamento che si terrà sabato 18 ottobre alle 18 presso il Circolo Arci Canaletto.

L’evento promette una serata all’insegna dei sapori internazionali con un menù che attinge alla ricca cucina senegalese e non solo. I partecipanti potranno gustare le fataye (pasta ripiena fritta), tipiche frittelle ripiene della tradizione senegalese, e lo yassa senegalese (riso con verdure), una variante vegetariana del celebre piatto a base di cipolle caramellate e limone, solitamente preparato con carne o pesce. Non mancherà un classico della cucina italiana come la bruschetta con pomodoro.

La serata sarà allietata dalla musica dal vivo di Mark and The Lads.

Il costo dell’aperitivo è di 10 euro, bevande escluse. L’iniziativa ha un importante scopo di autofinanziamento per sostenere le attività dell’associazione “Gocce di Sorriso”.

È gradita la prenotazione contattando Berke al numero 380 1825270. Un appuntamento da non perdere per sostenere una buona causa, godersi un momento conviviale e scoprire i sapori esotici della cucina senegalese.

