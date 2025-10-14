Suicidio assistito, torna a Genova la protesta silenziosa delle “sentinelle in piedi”

Genova. Il movimento “Le Sentinelle in Piedi” torna a mobilitarsi con una serie di veglie in diverse città italiane, inclusa Genova, per esprimere dissenso nei confronti del disegno di legge sul “suicidio assistito” attualmente in discussione in Parlamento. L’appuntamento a Genova è fissato per giovedì 16 ottobre, dalle 18 alle 19, in via Galata, angolo via San Vincenzo.

L’obiettivo della protesta è contrastare il testo che, se approvato, introdurrebbe la “non punibilità” per chi agevola la morte di un’altra persona. Sebbene la proposta legislativa segua l’orientamento della Sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale – che ha depenalizzato la pratica in specifici casi legati a patologie irreversibili, sofferenze intollerabili, trattamenti di sostegno vitale e piena capacità decisionale – le sentinelle sostengono che il ruolo dello Stato non sia quello di offrire la possibilità di morire, ma di garantire “cure e assistenza.”

» leggi tutto su www.genova24.it