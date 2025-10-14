Tamponamento in A15: sei feriti e quattro auto coinvolte

Maxi tamponamento nel primo pomeriggio di oggi sulla A15 all’altezza dell’uscita di Melara. Il bilancio è di sei feriti e quattro auto coinvolte. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia stradale. Tre persone sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere quindi sono state trasportate in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia, sul posto sono intervenute le ambulanze provenienti dalla Croce verde di Arcola e della Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia. Per la messa in sicurezza delle persone e della strada erano presenti anche i Vigili del fuoco e i tecnici della Salt. Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

