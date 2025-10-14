Torna “Pitagorà”, mattinata di sensibilizzazione sui servizi Società della salute della Lunigiana dedicati ai giovani

Riceviamo dalla Società della salute della Lunigiana

Torna per il secondo anno ‘Pitagorà’, una campagna di sensibilizzazione sui servizi dedicati ai giovani. Appuntamento per venerdì 17 ottobre, al Country club di Pontremoli, per un evento organizzato da Regione Toscana, Società della salute della Lunigiana, Azienda Usl Toscana nord ovest, Comune di Pontremoli, in collaborazione con Lions Pontremoli Lunigiana, Futuro aperto, Aurora domus, Madre Cabrini, Centro disturbi del comportamento alimentare e Comunità pedagogico riabilitativa Monte Brugiana, Sigeric. Sono stati invitati a partecipare tutti gli studenti delle classi prime degli istituti superiori della Lunigiana. Il via all’evento alle 9, con uno spettacolo teatrale intitolato ‘Cambio di stagione, un armadio di domande’, con Ilaria Solari e Antonio Branchi, progetto e regia di Virginia Martini, elementi di scena Beatrice Ficalbi, collaborazione tecnica Giancarlo Mottini. Alle dieci apriranno gli stand informativi e i ragazzi, suddivisi in gruppi, potranno interagire con tutti gli esperti. In conclusione, l’intervento a cura di Alessandro Bertirotti, antropologo della mente e docente all’Università degli studi di Genova, intitolato ‘Affettività. I genitori, gli amici e i compagni’.

“La prevenzione – commenta il direttore della Sds Marco Formato – è la chiave per costruire una comunità più consapevole e in salute. Incontrare i ragazzi, parlare con loro e offrire spazi di ascolto e informazione significa investire sul futuro, perché solo attraverso la conoscenza e la fiducia possiamo aiutarli a fare scelte sane e responsabili. ‘Pitagorà’ nasce proprio con questo obiettivo: avvicinare i giovani ai servizi e diffondere una vera cultura della prevenzione”.

