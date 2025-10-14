Un lettore: “Week end con auto in coda tra Porto Venere e La Spezia a causa di un cantiere fermo che avrebbe potuto essere rimosso”

“Gentile redazione,

quella che si vede in foto è la situazione del traffico alle 17,15 di domenica 12 ottobre, a causa della presenza di un cantiere lungo la Napoleonica. Eppure nei giorni precedenti i cittadini avevano avuto rassicurazioni da parte dell’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, sul fatto che il cantiere stradale all’altezza delle ex scuole di Cadimare sarebbe stato rimosso nel corso del fine settimana, vista l’assenza degli operari e l’intenso flusso di auto che nei giorni festivi caratterizzati dal bel tempo percorre la strada verso Porto Venere.

Detto, ma non fatto: domenica la colonna di auto iniziava da Fezzano e arrivava sopra l’abitato di Cadimare, dove le vetture attendevano la luce verde di un semaforo che nella direzione opposta vedeva passare davvero pochi mezzi. Segno, questo, che sarebbe bastato inviare sul posto un agente della Polizia locale per rendere tutto più scorrevole. Peccato che nonostante i ripetuti tentativi di contattare il comando telefonicamente non abbiamo ricevuto risposta da nessuno”.

Lettera firmata

