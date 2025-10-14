Unanimità (con polemica) sugli odg del centrodestra su Leonardo e solidarietà al rettore, Salis: “Pragmatismo politico”

Genova. Quasi quattro ore del consiglio comunale di oggi a Genova sono state incentrate sulla discussione, in aula e fuori dall’aula, di due ordini del giorno straordinari presentati dal centrodestra e aventi per tema argomenti spinosi per la maggioranza.

I documenti, rinviati più volte nelle ultime tre settimane, erano tesi a impegna la sindaca e la giunta in un caso a esprimere solidarietà al rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, il cui volto è stato ritratto come iscritto in un mirino su alcuni fogli affissi nel rettorato occupato dagli studenti e nell’altro caso a intervenire sulla situazione che ha visto la fondazione Leonardo non partecipare come sponsor al Festival della Scienza, dopo le polemiche per il ruolo della stessa azienda nella filiera bellica.

» leggi tutto su www.genova24.it