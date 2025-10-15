Amt, iniziata la lunga commissione consiliare sulla crisi: anche i lavoratori in sala rossa

Genova. Si preannuncia lunga e tutt’altro che semplice la commissione consiliare dedicata alla situazione economica e finanziaria di Amt. Una commissione affollata in sala rossa e sugli spalti dell’aula. Nello spazio riservato al pubblico decine di autisti e dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico genovese.

Tra gli auditi, i rappresentanti dei sindacati confederali e di base, i vertici di Amt, a partire dal presidente Federico Berruti, il consigliere del cda Chicco Franchini, il direttore del personale di Amt Guido Castello, la direttrice generale Ilaria Gavuglio, il direttore finanziario di Amt Paolo Ravera e il direttore del movimento Amt Paolo Robbiano. Presente anche il collegio sindacale.

» leggi tutto su www.genova24.it