Bavari, la protesta dei residenti per le strade pericolose: “Anziano caduto per una buca, non riusciamo a tornare a casa”

Genova. I residenti di via al Poggio di Bavari e via Basciari tornano a far sentire la propria voce, lanciando l’allarme per alcune strade divenute impraticabili e pericolose. Una situazione di grave degrado “fotografata” in una lettera di protesta mandata ad autorità e amministrazione locale: una condizione che di fatto ha reso “inagibile il percorrimento per le persone anziane che vi abitano”.

Alla protesta si aggiunge la segnalazione di un episodio che in qualche modo rende evidente l’urgenza di un intervento: “Recentemente un residente è caduto a causa del dissesto dell’asfalto, riportando lesioni fisiche”, si legge nella lettera. A seguito dell’incidente, il cittadino coinvolto ha sporto “formale denuncia per i danni subiti”.

