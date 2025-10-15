Caccia a fringuelli e tordi, nuovo stop del Consiglio di Stato: per la Regione Liguria seconda sconfitta in tribunale

La Regione Liguria incassa una nuova battuta d’arresto nella vicenda delle deroghe venatorie per l’abbattimento di piccoli uccelli migratori protetti. Il presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato, con il decreto cautelare n. 3706 del 13 ottobre, ha infatti respinto l’appello presentato dalla Regione contro l’ordinanza del Tar Liguria del 25 settembre, che aveva sospeso la delibera di giunta con cui si prevedeva, in deroga alla normativa nazionale, di autorizzare l’abbattimento a scopo ricreativo di 25.984 fringuelli e 11.058 storni.

Si tratta del secondo pronunciamento negativo per la Regione, che continua a tentare la strada delle deroghe nonostante i ripetuti richiami della giustizia amministrativa e le normative europee che tutelano queste specie. La decisione arriva in seguito al ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste Lac, Lav, Lipu, Lndc, Enpa e Wwf, rappresentate dall’avvocato Claudio Linzola, che hanno ottenuto la conferma del blocco della cosiddetta “mattanza” di uccelli selvatici. La caccia sarebbe dovuta partire il 1° ottobre e proseguire fino al 16 novembre, ma resterà sospesa fino alla udienza di merito del Tar fissata per il 10 dicembre.

