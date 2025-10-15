Centro storico, tra droga e crisi sociale. Le associazioni chiedono un commissario: “E’ una emergenza”

Genova. Una regia complessiva per tutti gli interventi da mettere in atto e la nomina di un commissario ad hoc che possa tenere le fila di una vera e propria gestione dell’emergenza di fatto in corso. Questa in sintesi è la richiesta che associazioni e realtà che operano nel centro storico di Genova hanno “offerto” alla politica per provare ad arginare e risolvere la crisi in cui i “vicoli” sono piombati in questi ultimi anni.

Una situazione allarmante che vede l’abisso di una nuova ondata di droga e spaccio sempre più diffuso tra gli angoli – e non solo – dei carruggi genovesi. Per questo motivo gli attori che oggi operano in centro si sono attivati, presentando un documento, frutto di un’assemblea pubblica tenutasi lo scorso 30 giugno, sottoscritto da gruppi come “La Coscienza di Zena”, “Via del Campo e Caruggi” e il “Comitato di quartiere PER PRÈ”.

