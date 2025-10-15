Centrosinistra provinciale a Peracchini: “Promesse disattese su viabilità e acqua, manca serietà istituzionale”

“Come gruppo di centrosinistra in Provincia sentiamo il dovere di denunciare l’ennesima mancanza di serietà e rispetto istituzionale da parte del presidente Peracchini. Nell’ultimo consiglio provinciale lo stesso Peracchini si era impegnato pubblicamente a far convocare, entro la fine della settembre, la Commissione Infrastrutture per affrontare il tema urgente della manutenzione della viabilità provinciale. A oggi, quella convocazione non è mai arrivata. Ancora una volta siamo alle prese con una serie di promesse disattese”. Il gruppo di centrosinistra della Provincia della Spezia formato da Viviana Cattani, Sandro Pietrobono, Simone Regoli e Gianluca Tinfena torna sul tema della viabilità e attacca il metodo tenuto dal presidente: “Non stiamo parlando di dettagli secondari, ma di un tema che riguarda la sicurezza quotidiana di chi percorre le strade della nostra provincia, dei pendolari, dei mezzi pubblici, dei residenti delle aree interne. E non è accettabile che, su questo, si continui a rimandare il confronto”.

E ancora: “Lo ribadiamo: serve condivisione nelle scelte. Proprio sulla base di un impegno preso in Aula, avevamo ritirato alcune mozioni che chiedevano impegni su interventi di priorità manutentive sulle strade provinciali, nella prospettiva di una massima collaborazione condivisa. Ma l’apertura promessa non si è mai tradotta in fatti. Nel frattempo, apprendiamo a mezzo stampa che il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato 4,8 milioni di euro, risorse utili e importanti al nostro territorio. Ma allora ci chiediamo: che cosa si sta aspettando a convocare la Commissione e a coinvolgere il Consiglio sulle scelte operative? Quali sono gli interventi previsti? Con quali criteri? Non si può pensare di gestire questi temi con annunci a mezzo stampa, tagliando fuori chi rappresenta i territori in Consiglio provinciale. E purtroppo, questa mancanza di confronto non riguarda solo la viabilità. Anche sul tema dell’acqua e delle bollette sovrastimate in Val di Vara, il presidente Peracchini aveva assunto un impegno preciso: convocare i sindaci della vallata per un nuovo confronto sul tema, dopo settimane di proteste e richieste di chiarimento da parte dei cittadini. A oggi, di quella convocazione non c’è traccia. Di nuovo, una promessa caduta nel vuoto. Il nostro territorio non può più permettersi una gestione istituzionale senza ascolto, che si muove per slogan, e basata sull’improvvisazione”.