Chiavari: decapitarono connazionale, confermato l’ergastolo a due egiziani

Kamel Abdelwahab, detto Tito, e per Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, egiziani. Uccisero il connazionale Mahmoud Abdallah, detto Alì, 19 anni. Il delitto a Sestri ponente, poi il cadavere fu trasportato in una valigia a Chiavari. Gli amputarono le mani e la testa gettata in mare e trovata dall’equipaggio arabo di uno yacht alla fonda davanti a Portofino. Accusati di omicidio volontario aggravato, occultamento e vilipendio di cadavere, i due si sono visti confermare l’ergastolo anche in appello.

