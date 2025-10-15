Consiglio regionale, Arboscello (PD): “Bucci despota, vuole gestire l’aula come una proprietà privata”

Liguria. “Bucci, come un despota, pensa di poter trattare il Consiglio regionale come una sua proprietà privata e silenzia l’aula e la sua maggioranza. Ieri abbiamo assistito all’ennesima umiliazione del Consiglio regionale e dei suoi componenti, eletti democraticamente. Tutto quello che il giorno prima era stato detto durante la celebrazione dei 20 anni dello Statuto regionale è stato prontamente disatteso il giorno successivo. Ieri quello Statuto è stato calpestato: è stato messo il bavaglio a una discussione democratica solo per assecondare Bucci e una richiesta che non era ammissibile, perché contraria al regolamento”.

Così Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale, ha commentato quanto accaduto ieri in aula durante il dibattito sulla riforma della dirigenza regionale.

