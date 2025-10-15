Crisi Amt, 158 milioni di debiti e stipendi ancora a rischio. Ecco il piano: “Servono 60 milioni all’anno”

Genova. Mancano ancora 42 milioni per consentire ad Amt di pagare stipendi e contributi fino a marzo 2026, mentre i debiti ammontano a 158 milioni, di cui 101 milioni solo nei confronti dei fornitori. Dopodiché, per mantenere in piedi la società, serviranno un aumento di capitale nell’ordine dei 100 milioni e un’iniezione di 60 milioni all’anno in conto capitale: 50 milioni di contributi pubblici sul contratto di servizio per compensare i maggiori costi e 10 milioni di ricavi da tariffazione.

Sono i principali numeri snocciolati oggi dal presidente Federico Berruti nell’attesa commissione consiliare convocata a Tursi per fare luce sul futuro dell’azienda, letteralmente una “resa dei conti“, tecnica e politica, sulla crisi che dall’estate tiene banco nella politica di Genova. Di fatto, però, anche una prima anticipazione del piano di salvataggio triennale per cui proprio oggi scadono i termini. Nelle scorse ore, intanto, è stata depositata l’istanza di composizione negoziata della crisi che aiuterà Amt a sopravvivere nei prossimi mesi.

