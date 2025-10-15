Dai guanti di Rizzo al gol di Seccafen, così il Cengio batte l’Albingaunia: “Tanto merito al mister, diamo sempre il massimo”

Albenga. Tanta grinta e solidità per la squadra di Chiarlone, che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo contro un avversario difficile come l’Albingaunia. Vittoria esterna di misura per 0-1 e secondo clean sheet in campionato, 5 gol fatti e solamente due reti concesse, entrambe contro l’Oneglia.

Che sia casa o trasferta, un inizio migliore per i granata non poteva esserci. Primo posto consolidato e rivalità avviata con le due squadre albenganesi, entrambe sconfitte al Riva per 0-1. Nella gara di domenica, su tutti, decisivi i due classe 2005 Rizzo e Seccafen. Il primo si dimostra insuperabile tra i pali sventando due occasioni da rete dall’expected goal altissimo, il secondo si invola verso Manti e deposita in rete il pallone che vale i tre punti.

