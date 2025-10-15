Delitto di Sestri Ponente, ergastolo confermato in appello per i killer di Mahmoud

Genova. La Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato l’ergastolo, con 18 mesi di isolamento notturno, per Abdelwahab Kamel, detto Tito, cittadino egiziano di 27 anni, e Abdelghani Alì, detto Bob, connazionale ventiseienne, condannati per l’omicidio di Mahmoud Abdalla, il ragazzo di 19 anni assassinato il 23 luglio del 2023 in un appartamento di via Vado, a Sestri Ponente.

Il ragazzo era stato ucciso a coltellate, poi era stato decapitato e gli erano state tagliate le mani. I resti erano stati gettati in parte in mare e in parte alla Foce del fiume Entella a Chiavari, nel tentativo di ritardare il più possibile il ritrovamento e l’identificazione.

» leggi tutto su www.genova24.it