Due lavoratori in nero su tre, sospesa impresa edile

Gli ispettori del lavoro dell’ITL della Spezia, unitamente a militari del Gruppo Guardia di Finanza della Spezia, hanno effettuato un accesso ispettivo in città presso un cantiere edile nel quale erano in corso lavori per la realizzazione di locali destinati alla ristorazione. Una delle due ditte presenti operava con due lavoratori in nero sui tre presenti. A fronte del superamento della soglia del 10% di lavoro nero, gli operanti hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa, per la cui revoca la ditta ha provveduto ad assumere i lavoratori irregolari con un contratto di lavoro ed a pagare la sanzione comminata, pari a circa 2.600,00, oltre alla maxi-sanzione per lavoro nero. Sotto il profilo della sicurezza, al datore di lavoro sono state notificate le prescrizioni per la mancata formazione del personale.

