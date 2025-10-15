Eccellenza, quanti gol in più rispetto all’anno scorso: puro caso o motivo tattico?

L’ultima giornata di Eccellenza è stata la sagra del gol: ben 39 gol totali, quasi 5 a partita. Ci sono state le goleade di Campomorone e Fezzanese, che hanno vinto entrambe 5-2 contro – rispettivamente – Golfo Paradiso e Bogliasco. E poi chiaramente il match dal punteggio tennistico tra Molassana e San Francesco Loano, terminato 6-3 e costato la panchina a mister Alessandro Lupo. Tanti gol anche nelle vittorie per 3-2 di Busalla e Pietra Ligure contro Genova Calcio e Arenzano, oltre allo spettacolare 2-2 tra Rivasamba e Sporting Taggia Sanremo. Completano il quadro le vittorie di misura 1-0 di Millesimo e Athletic Club Albaro contro Carcarese e Voltrese. Insomma, un turno con tantissime reti. Ma non è un unicum, anzi. Anche nelle precedenti giornate infatti sono stati realizzati molti più gol rispetto alla passata stagione.

In totale sono 133 le reti siglate nelle prime cinque giornate, ben 39 in più rispetto all’anno scorso. Considerando che sono state giocate 40 partite, il conto è semplice: si segna un gol in più per ogni gara. Questa giornata falsa leggermente il dato, ma anche facendo riferimento solamente alle prime quattro giornate, la stagione 2025/2026 è più prolifica di quella passata di ben 20 gol. Colpisce anche il dato sulle sfide a reti bianche. L’anno scorso erano stati 5 gli 0-0 complessivi alla quinta giornata, mentre quest’anno siamo solamente a quota 2. Peraltro, entrambi i match riguardano la Carcarese (contro San Francesco Loano e Pietra Ligure) che l’anno scorso era in Promozione. Ciò significa che questa “new wave” del campionato non è dettata dalle squadre promosse o retrocesse, ma dalle formazioni che già erano presenti in Eccellenza nella scorsa stagione.

