Grande successo della formazione scuola-lavoro in Spagna dei ragazzi del liceo linguistico Chiabrera

Savona. Domenica 14 settembre ha avuto inizio il prima formazione scuola lavoro ex PCTO, della durata di due settimane, del liceo classico linguistico Chiabrera di Savona in collaborazione con la Cámara de Comercio para Industria Italiana para España, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte dell’indirizzo linguistico, a cui hanno partecipato 37 studenti e 5 docenti.

Quella che si prevedeva essere un’avventura linguistica, lavorativa e vitale ha offerto tanti spunti, ma anche molte situazioni di distinto tipo da dover affrontare, tanto che definirla solamente avventura non può rendere l’idea di tutto ciò che docenti e alunni hanno affrontato in ogni singolo giorno vissuto nella stupenda metropoli, capitale spagnola, qual è Madrid.

» leggi tutto su www.ivg.it