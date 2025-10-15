Hristov ko anche con la Spagna, ora il ritorno a Follo

Una sosta non proprio indimenticabile quella di Petko Hristov, tornato a vestire la maglia della sua Bulgaria ma per due match molto complicati, finiti in goleada. Sconfitta per 6-1 sabato contro la Turchia e un sonoro 4-0 anche ieri sera in Spagna, nell’ultima sfida prima del ritorno a casa. Il capitano dello Spezia ha giocato tutti i 180 minuti delle due partite, valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale, da cui la Bulgaria è già eliminata.

Per il centrale oggi sarà la giornata di ritorno alla Spezia, prima di tornare in campo con la sua squadra nell’allenamento di domani, giovedì, a due giorni dal Cesena. Scontata la squalifica con il Palermo, Hristov tornerà a disposizione di D’Angelo al centro della difesa, andando alla caccia di quella prima vittoria che in casa Spezia ancora manca.

