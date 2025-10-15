I ragazzi del Don Bosco scoprono il nuovo Picco: un pomeriggio tra storia ed emozioni

Un pomeriggio all’insegna della passione e dell’entusiasmo ha visto protagonisti i giovani calciatori del Don Bosco, ospiti d’onore allo stadio “Alberto Picco” per il secondo appuntamento stagionale del progetto dedicato alle scuole calcio del territorio.

Accompagnati dai loro dirigenti, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza unica all’interno del rinnovato impianto di Viale Fieschi, visitando i luoghi simbolo della casa delle Aquile. Dal tunnel che conduce in campo agli spogliatoi, passando per le aree stampa e la moderna zona hospitality, ogni tappa del tour è stata l’occasione per scoprire aneddoti e curiosità sulla storia dello Spezia Calcio.

Particolare emozione ha suscitato il racconto dedicato ai “Campioni del 1944”, eroi a cui è intitolata la nuova Tribuna, simbolo del legame indissolubile tra la città e la sua squadra. L’incontro si è concluso con una foto di gruppo sotto la Curva Ferrovia, cuore pulsante del tifo bianconero, dove i giovani atleti hanno respirato l’atmosfera autentica della passione spezzina.

