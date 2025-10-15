Il Gustalibro torna venerdì con al centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra

A grande richiesta, torna Il Gustalibro, l’iniziativa dedicata allo scambio di libri che negli anni ha riscosso sempre più successo tra bambini, ragazzi e adulti. Venerdì 17 ottobre, dalle ore 10.30 alle 19.30, sarà possibile portare un libro nuovo o usato e sceglierne un altro in cambio, favorendo così la circolazione della lettura e la condivisione di storie.

Il baratto si svolgerà nella nuova sede sul viale pedonale P. Pozzuoli, di fronte al centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra. L’attività, promossa dall’Istituto comprensivo Vezzano Ligure – Santo Stefano Magra, con il sostegno del Comune e del centro commerciale, vuole incentivare la lettura come momento di scoperta e di crescita, in un clima semplice e conviviale.

