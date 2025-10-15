Inaugurato il defibrillatore dedicato a Michelangelo Orlandi: “Il suo nome vivrà in Curva Ferrovia”

Si è tenuta oggi, allo stadio Picco, la cerimonia di inaugurazione del defibrillatore dedicato a Michelangelo Orlandi, il giovane spezzino scomparso circa un anno fa a seguito di un tragico incidente all’incrocio di Bottagna. Un gesto carico di affetto e significato, nato dall’iniziativa dei colleghi della Pubblica Assistenza in cui Michelangelo prestava servizio e donato allo Spezia Calcio dal padre Alfonso Orlandi.

Il dispositivo è stato collocato nel cuore della Curva Ferrovia, la casa dei tifosi più calorosi dello Spezia, di cui Michelangelo faceva parte. Una posizione non casuale: il defibrillatore si trova al centro del settore, equidistante da ogni punto della curva, per garantire un accesso rapido in caso di emergenza. Un luogo simbolico, dove il suo nome sarà ricordato a ogni partita, tra i cori e la passione che tanto amava.

