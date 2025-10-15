Influenza A, primo caso al Gaslini: una bambina di dieci anni positiva

Genova. Primo caso di Influenza A in un paziente pediatrico seguito al Gaslini. La paziente ha 10 anni e nel corso di un ricovero programmato per piccola chirurgia ha presentato nel post-operatorio febbre e sintomi respiratori per cui è stato eseguito tampone orofaringeo, risultato positivo per Influenza A (caratterizzata successivamente come H1 presso Istituto di Igiene Policlinico San Martino) per cui ha avviato trattamento con Oseltamivir (Tamiflu). Attualmente la paziente è a domicilio in riferite buone condizioni generali.

La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini invita alla vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per i più piccoli e i soggetti fragili, quale strumento efficace di prevenzione e protezione della salute.

