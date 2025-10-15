“La Via Dantis”: a Follo una conferenza dedicata a Dante

L’associazione San Martino di Durasca di Follo riprende le attività associative e avvia gli incontri autunnali nel segno di Dante. Il circolo, nel suo intento di promuovere la connessione con il territorio e quindi trovare ciò che sul territorio è cultura, invita amici e appassionati alla conferenza che si terrà a Follo, nella struttura pubblica di Piazza Garibaldi, sabato 18 ottobre alle 17. Relatore d’eccellenza Mirco Manuguerra, presidente Centro Lunigianese di Studi Danteschi, che presenterà la sua rilettura dantesca pubblicata nel libro “Via Dantis. Odissea ai confini della Divina Commedia”. Sulla falsariga della Via Crucis della Cristianità, il percorso vale a risolvere in chiave neoplatonica l’intero cammino del poema in nove Stazioni per otto Canti fondamentali, dalla “selva oscura” alla “visio Dei”. La Via Dantis è divenuta anche un percorso su strada: la sequenza delle Stazioni attraversa l’intero borgo storico monumentale di Mulazzo, l’antica capitale della marca malaspiniana ghibellina dello Spino Secco che con enormi meriti ospitò Dante in Lunigiana e, grazie ad un QR Code rilevabile su un pannello posto all’inizio dell’itinerario, è possibile seguire agevolmente su terminale l’intera sintesi del Viaggio dantesco. Dopo riflessioni che vanno dalla letteratura alla strada, l’associazione San Martino di Durasca proseguirà gli appuntamenti mensili attraverso le arti: a novembre un evento dedicato alla poesia e a dicembre un’estemporanea di pittura.