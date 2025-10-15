Malformazione della vena di Galeno, l’Istituto Gaslini coordinatore del primo registro nazionale

Genova. L’Istituto Giannina Gaslini è promotore e coordinatore del primo registro internazionale dedicato alla malformazione della vena di Galeno, una rara e complessa malattia vascolare cerebrale che richiede il coinvolgimento di team multidisciplinari e competenze di altissimo livello.

Il registro, sviluppato in collaborazione con l’International Pediatric Stroke Organization, l’Ucsf Benioff Children’s Hospitals di San Francisco e il The Hospital for Sick Children di Toronto, sarà presentato durante il secondo meeting internazionale sulla malformazione della vena di Galeno, voluto dagli specialisti dell’Istituto genovese e organizzato da Gaslini Academy a Camogli il 16 e 17 ottobre, con relatori e ospiti provenienti da 30 centri di tutto il mondo.

