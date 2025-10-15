COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Malformazione della vena di Galeno, l’Istituto Gaslini coordinatore del primo registro nazionale

Malformazione della vena di Galeno, l’Istituto Gaslini coordinatore del primo registro nazionale

silvia buratti, andrea rossi

Genova. L’Istituto Giannina Gaslini è promotore e coordinatore del primo registro internazionale dedicato alla malformazione della vena di Galeno, una rara e complessa malattia vascolare cerebrale che richiede il coinvolgimento di team multidisciplinari e competenze di altissimo livello.

Il registro, sviluppato in collaborazione con l’International Pediatric Stroke Organization, l’Ucsf Benioff Children’s Hospitals di San Francisco e il The Hospital for Sick Children di Toronto, sarà presentato durante il secondo meeting internazionale sulla malformazione della vena di Galeno, voluto dagli specialisti dell’Istituto genovese e organizzato da Gaslini Academy a Camogli il 16 e 17 ottobre, con relatori e ospiti provenienti da 30 centri di tutto il mondo.

» leggi tutto su www.genova24.it