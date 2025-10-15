Mostra, libro e convegno: apre la rassegna “Abitare il cambiamento. Diritto alla casa e fragilità sociale al tempo delle trasformazioni urbane”

A conclusione del progetto “Abitare la casa”, dal 17 ottobre al 25 ottobre si terrà “Abitare il cambiamento. Diritto alla casa e fragilità sociale al tempo delle trasformazioni urbane”, rassegna incentrata sul tema della trasformazione delle città e dell’impatto che questo processo ha sul diritto all’abitare. “Il lavoro diretto e concreto degli operatori del progetto di questi anni ha dato loro modo di confrontarsi con le trasformazioni urbane e di constatare come questo fenomeno abbia ricadute concrete e significative sulla vita quotidiana di tutti ma, in particolar modo, sulle persone che vivono in situazione di grave marginalità. Da queste osservazioni, a conclusione del progetto ‘Abitare la casa’, è emerso il bisogno di creare un momento di confronto pubblico sul tema attraverso una rassegna di eventi”, osservano i promotori (Cooperativa Lindbergh – Missione 2000 – Buon Mercato – Auser – Croce Rossa – Gruppo S. Giovanni Bosco – Ass. Mondo Nuovo Caritas, Ass. San Francesco, O.D.V. Betania Amici del Sermig , Kairos Aps Tempo e Valore alla Persona – Centro Provinciale Istruzione Adulti La Spezia Distretti Socio Sanitari 17-18-19).

La rassegna sarà articolata in tre momenti distinti, ciascuno dedicato a uno sguardo diverso sul tema. Eccoli:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com