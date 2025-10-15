Nuova intesa tra Palazzo civico e privato, a fine riqualificazione la ex cava della Brina non diventerà del Comune

La ex cava della Brina, sulla collina alle spalle di Ponzano Belaso, una volta completato il corrente intervento di recupero e riqualificazione ambientale non diventerà proprietà del Comune di Santo Stefano Magra, ma resterà della società Castagna Settimo, che sta realizzando i menzionati lavori. Questo il principale punto del nuovo schema di convenzione tra Palazzo civico e società – che va a modificare l’intesa del 2015 – di cui ieri ha preso atto il consiglio comunale di Santo Stefano Magra con voto favorevole della maggioranza e il no dei consiglieri di opposizione; votazione con la quale è stato altresì approvato un atto transattivo tra Comune e privato con il quale le parti si impegnano a interrompere il confronto sul legale e a non richiedere indennizzi, rimborsi, risarcimenti. Ambo gli atti sono stati concordati dall’ente con il legale della controparte privata, di cui è attesa prossimamente la firma che ufficializzerà il tutto.

“Questa è la chiusura di una vicenda faticosa, annosa”, ha esordito la sindaca Paola Sisti aprendo la trattazione della pratica, per poi fare un sunto del complesso itinerario legale che ha caratterizzato la vicenda. “Pochi mesi dopo il primo insediamento della mia giunta i Carabinieri forestali hanno fatto delle indagini sui primi riempimenti della ex cava, ponendola sotto sequestro – ha riannodato le fila la prima cittadina Pd -. Si è quindi aperto un procedimento penale, poi conclusosi con l’assoluzione dei vari imputati. All’interno del procedimento era stato nominato dal tribunale un Ctu (consulente tecnico d’ufficio, ndr), un geologo che ha realizzato una perizia la quale aveva indotto il Comune, nella figura del sindaco, a fare un’ordinanza di chiusura cantiere per salvaguardarne la sicurezza, in quanto la relazione lasciava molti dubbi sulla possibilità che l’abbancamento di materiale fosse fatto appunto in sicurezza. A causa di questa ordinanza si è aperto un contenzioso amministrativo con la società Castagna, a cui il Tar ha dato ragione, bloccando il mio provvedimento. Noi allora abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato, che ha chiesto ulteriori indagini, incaricando un suo Ctu di fare delle verifiche per capire se l’ordinanza fosse fondata. Sono passati dei mesi e nel frattempo abbiamo nominato un nostro esperto che ha confermato che di fronte alla relazione del primo Ctu era legittimo che il Comune si ponesse dei dubbi. Poi, quest’anno, il Ctu nominato dal Consiglio di Stato si è espresso con una sua relazione, completamente diversa rispetto a quella del Ctu nominato nell’ambito del procedimento penale, che dice che non ci sono rischi e che la cava è stata abbancata bene. A questo punto è chiaro che il nostro ricorso è completamente privo di appoggi che possano garantirne in qualche modo il successo e che andare avanti sarebbe ostinazione, mentre fino alla seconda relazione avevamo in qualche modo il dovere di capire di più. Così ci siamo interrogati sul da farsi, prevedendo sicuramente il ritiro del ricorso al Consiglio di Stato, ma soprattutto la revisione della convenzione in essere, facendo a questo fine degli accordi con la parte privata”.

