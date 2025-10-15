Nuovi laboratori di arteterapia a Luni

Nell’ambito del progetto ‘Insieme per il benessere: inclusione, aiuto e creatività a Luni’, la Pubblica Assistenza Luni ODV ha realizzato con il patrocinio ed il contributo del comune dei laboratori di arte terapia. L’attività, coordinata dall’arte terapeuta Debora Stocchi, si svolgerà ogni due lunedì per quasi due mesi dal 20 ottobre al 15 dicembre alle 15:30 presso la sede della Pubblica Assistenza di Luni in via Aurelia 220. Per maggiori informazioni si può contattare Alessio su WhatsApp al 3315449349.
