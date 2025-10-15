Perplessità dall’Osservatorio savonese animalista sull’uccisione di due segugi da parte dei lupi a Stella

Stella. “Notizia sorprendente da Stella: un branco di lupi avrebbe attaccato e ucciso due segugi durante una battuta di caccia alla lepre nei boschi circostanti. Il condizionale è d’obbligo”, scrivono dall’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e dal Partito Animalista Italiano (PAI), che chiedono agli enti competenti se sia stato effettuato il recupero dei corpi e la relativa necroscopia.

“I lupi, infatti, essendo predatori opportunisti, non attaccano cani sani o in gruppo, ma solo soggetti morenti, feriti o già morti. Diversamente, si tengono ben alla larga dall’uomo e dai suoi cani. Dalla lettura di un articolo apparso sulla stampa locale, le ferite riscontrate potrebbero invece essere compatibili con una colluttazione tra due mute di segugi appartenenti a cacciatori diversi: un episodio non raro durante le battute di caccia”, proseguono.

» leggi tutto su www.ivg.it