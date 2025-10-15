COMMENTA
Porto, via libera dal comitato di gestione a Terna per l’elettrificazione delle banchine

Genova. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, riunitosi oggi, ha affrontato una serie di delibere relative al rilascio di concessioni e autorizzazioni regolate dal Codice della Navigazione (ex artt. 24, 45-bis, 36, 46, 54 cod. nav.).

In particolare, sono stati autorizzati gli interventi di Terna S.p.A per la realizzazione di impianti funzionali all’elettrificazione delle banchine del porto passeggeri di Genova dove in cantiere sono attualmente in corso i lavori per la costruzione del basamento che sopporterà i carichi dei quadri elettrici, mentre prosegue in stabilimento la prefabbricazione della cabina elettrica che verrà posata e testata entro dicembre 2025.

