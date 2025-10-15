Portofino: vendita di borse “griffate” in tabaccheria, udienza predibattimentale

Un negozietto tabaccheria periferico che vende anche souvenir e tra questi capi “firmati” chiaramente diversi, sia per fattura sia soprattutto per il prezzo, da quelli in vendita nelle boutique della Piazzetta. Titolare della licenza dal 2005 il sindaco di Portofino Matteo Viacava. Dopo un sequestro di 91 capi firmati era seguita una perizia che li aveva dichiarati, come indicava lo stesso prezzo, non autentici. Ipotesi di reato: ricettazione e vendita di merce contraffatta. Il 26 marzo è prevista l’udienza pre-dibattimentale.

