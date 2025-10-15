Quattro aziende del territorio unite per la pulizia delle aree verdi intorno a Campiglia

Raccogliere i rifiuti abbandonati e rispettare la natura. Parte da qui il progetto di quattro aziende del territorio che nel mese di novembre raggiungeranno Campiglia per un progetto davvero particolare. In un luogo simbolo per la comunità spezzina, Euroguarco, Fluid Global Solutions, Gesta e Rimorchiatori Riuniti Spezzini hanno organizzato una mattinata di pulizia dei sentieri e le aree verdi limitrofe a Campiglia. L’azione è finalizzata a contribuire alla salvaguardia dell’ecosistema terrestre sensibilizzando la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente, come previsto dall’Obiettivo 15 dell’Agenda Onu 2030.

Scenderanno in campo i lavoratori delle quattro aziende, le loro famiglie e gli amici che decideranno di iscriversi, tutti uniti “da un comune senso di responsabilità verso la tutela del pianeta” precisa una nota degli organizzatori.

“Siamo convinti che un futuro più sostenibile sia realizzabile solo unendo le forze. Come imprese abbiamo la responsabilità di creare valore condiviso che non sia solo economico, ma anche ambientale e sociale. Proteggiamo il nostro futuro e quello delle prossime generazioni, prendendoci cura del presente” hanno dichiarato congiuntamente i rappresentanti delle aziende.

Durante l’evento verranno raccolti i rifiuti abbandonati nei sentieri e nei tratti di bosco circostante, facendo attenzione a non disturbare la flora e la fauna locali.

Inoltre, sarà organizzato un momento educativo per i più piccoli sull’importanza della conservazione della natura.

L’iniziativa si svolgerà sabato 8 Novembre dalle 9 alle 12, con ritrovo alle 8:45 presso il Parcheggio gratuito “Il campo” di Campiglia. In caso di maltempo la pulizia si svolgerà il 15 Novembre con gli stessi orari.

Chi volesse far parte del gruppo può registrarsi attraverso il form presente sui social aziendali oppure scrivendo una mail a ginevra@gestaconsulenza.it al fine di ricevere il modulo d’iscrizione (https://forms.cloud.microsoft/e/QhMNp9yxG3)

Ai partecipanti forniremo quanto necessario per la raccolta dei rifiuti e una maglietta ricordo dell’evento. A metà mattina ci sarà un break offerto da Euroguarco, Fluid Global Solutions, Gesta e Rimorchiatori Riuniti Spezzini. “Ringraziamo il Comune della Spezia e Acam Ambiente per il supporto nell’organizzazione dell’evento” concludono.

