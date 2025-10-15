Raddoppio Finale-Andora: il Governo convoca a Roma i sindaci e le associazioni agricole

Provincia. “Abbiamo ricevuto in giornata la convocazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il 22 ottobre prossimo, alle 14.30, sono stati convocati a Roma i sindaci, le associazioni degli agricoltori, società Fs e il Commissario per fare il punto sullo stato dell’arte e avanzamento del progetto”. Ad annunciarlo ieri, martedì 14 ottobre, è stato Vincenzo Macello, Commissario straordinario nominato da Palazzo Chigi e incaricato di seguire passo dopo passo l’opera di spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora.

Con la Conferenza dei Servizi avviata lo scorso 8 settembre, Macello ha dato il via – come promesso – a una serie di incontri con le amministrazioni e le realtà più coinvolte in un’opera da oltre 2 miliardi di euro, destinata a cambiare il volto della viabilità del ponente savonese.

