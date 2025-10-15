Rapallo: il punto di primo accesso in ospedale non funziona come previsto

Casa di comunità presso l’ospedale di Rapallo e punto di primo accesso. Funziona, ma non continuativamente. Su questi tutti d’accordo. Sull’argomento hanno presentato una mozione i consiglieri Gaia Mainieri e Francesco Angiolani che hanno lamentato la mancanza di personale e di chiare informazioni all’utenza. Salvatore Alongi spiega che le carenze, maggiori al giorno rispetto alla notte, sono ben note alla dirigenza dell’Asl che nella prossima settimana chiarirà gli orari di funzionamento della struttura. Il punto di primo accesso notturno è entrato in funzione il 15 settembre, da allora ha ricevuto 42 richieste telefoniche di accesso. Ha spiegato Alongi che 35 hanno avuto esito positivo; 6 hanno ricevuto adeguate risposte telefoniche e in un caso l’interessato è stato visitato a domicilio dalla Guardia medica. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Andrea Carannante; Pier Giorgio Brigati che ha raccontato realisticamente la storia dell’ospedale che dall’apertura ha subito un costante depauperamento, indipendentemente dal colore delle giunte regionali; Andrea Annichiarico; Antonella Aonzo che sulla linea del consigliere Carlo Bagnasco, ha affermato che il servizio di punto di accesso notturno si trasformerà in posto di primo intervento come avvenuto altrove. Elisabetta Ricci. Il Consiglio ha votato la mozione all’unanimità.

Circa la verifica dello stato di attuazione dei programmi, la novità consiste nel fatto che è illustrata in un fascicolo di 86 pagine, secondo le indicazioni ministeriali. Osservazioni di Francesco Angiolani, Gaia Mainieri, Pier Giorgio Brigati, Andrea Annichiarico, Andrea Carannante. Poi la parola è passata agli assessori per le repliche: Laura Mastrangelo, Fabio Mustorgi, Filippo Lasinio. Approvato a maggioranza.

