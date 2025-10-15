Rapallo: Parco delle Fontanine, castagnata con classi della scuola Marconi

Da Mariabianca Barberis, Presidente dell’Associazione Culturale Parco delle Fontanine
Ieri bellissima giornata al Parco delle Fontanine dove sono arrivate le classi A e B
di Prima Elementare della Scuola Marconi accompagnate dalle fantastiche insegnanti : Chiara Crespi, Ilaria Gaggero, Caterina Carpaneto, Marina Sanguineti, Marina Ricci coordinate da Chiara Rolandi.
Hanno organizzato una bella castagnata per far vedere ai loro alunni come si cuociono le castagne e …anche come si mangiano! Hanno portato le castagne già belle tagliate che sono state cotte dal grande Paolo Boraso dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna coadiuvato dal nostro socio Giuseppe Fossati e poi distribuite dalle maestre e dal Vicepresidente Antonio Gori. E’ stata anche una bella occasione per far conoscere il Parco delle Fontanine alle nuove generazioni! Le maestre li hanno portati a fare una bella passeggiata lungo tutto il Parco illustrando le varie specie di piante, arbusti, le varie zone dedicate ai bambini, ai ragazzi, a tutti e anche le due estese zone per i cani e i loro padroni. Poi abbiamo consegnato loro anche una breve storia del Parco che poi leggeranno insieme a Scuola.
A tutti abbiamo potuto offrire il latte al cacao dal sempre presente ai nostri eventi Centro Latte Tigullio!