Recco: Circolo Pd, un incontro su una sanità a misura di persona

Da Luciano Port per Circolo Pd di Recco-Avegno-Uscio
Incontro-dibattito del Circolo di Recco Avegno Uscio “Una Sanità a misura della persona” Domenica 19 ottobre, alle ore 10:00 presso la nostra sede in via Massone 5 invitiamo iscritti e simpatizzanti all’incontro con Katia Piccardo Consigliere Regionale PD. Inoltre presenti amo la raccolta firme a sostegno della proposta di Legge di inizia va popolare “Diritto a Stare Bene” per ottenere una rete di sostegno psicologico diffusa sul territorio. Illustrerà: Paola Angeloni psicologa e dirigente del Circolo. Con l’occasione si potrà rinnovare l’iscrizione al PD.