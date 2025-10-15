Ripetuti blackout a Borghetto, Canepa scrive a E-Distribuzione: “Attività danneggiate e incolumità delle persone in pericolo”

Borghetto Santo Spirito. A seguito dei due blackout che, nelle ultimi giorni, hanno interessato il paese (e anche parte delle vicine Loano e Ceriale) il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha inviato una lettera a E-Distribuzione (e per conoscenza anche all’autorità per l’energia, Arera, e alla Regione) sollecitando l’azienda a prendere provvedimenti strutturali significativi per risolvere il problema. Un problema che si era presentato anche questa estate in occasione di due eventi di notevole rilievo per Borghetto: il concerto gratuito di Gaia e la processione della Madonna della Guardia.

Con la sua lettera Canepa segnala “la grave situazione che da diversi mesi interessa il nostro territorio in relazione alla continuità del servizio di distribuzione elettrica. Negli ultimi sei mesi, infatti, si sono verificati numerosi blackout, che non possono essere considerati eventi occasionali ma manifestazioni ricorrenti di una problematica strutturale. In particolare, durante la stagione estiva si sono registrati almeno tre episodi di interruzione prolungata dell’energia elettrica, uno dei quali si è verificato nel pieno svolgimento di una manifestazione pubblica di grande richiamo, con circa 10.000 presenze e un altro durante una processione religiosa, anch’essa molto partecipata, creando disagi diffusi e potenziali situazioni di problematiche legate all’ordine pubblico. A tali episodi si sono aggiunti ulteriori blackout, uno avvenuto circa un mese fa, e due interruzioni consecutive nelle serate del 13 e 14 ottobre, che hanno nuovamente lasciato al buio quasi tutto il centro abitato e la zona costiera”.

» leggi tutto su www.ivg.it