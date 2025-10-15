Settimana nazionale della Protezione civile: a Genova evento il 17 ottobre, a Chiavari il 18

Genova. In occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, promossa dalla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della Protezione Civile, la prefettura di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, la Regione Liguria e tutte le componenti e strutture operative del sistema di protezione civile, organizza per venerdì 17 ottobre 2025 una giornata pubblica dedicata alla prevenzione, alla conoscenza dei rischi e alla cultura della protezione civile.

L’evento, si svolgerà nel cuore della città tra piazza De Ferrari e largo S. Pertini, sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 18 e coinvolgerà le principali realtà istituzionali, operative e associative del territorio tramite l’esposizione di mezzi operativi e attrezzature utilizzati dalle diverse forze nella gestione delle emergenze e stand informativi.

