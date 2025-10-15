Trofeo Gian Luigi Corti: domenica 26 ottobre la festa del volley giovanile in Liguria

Genova. La stagione del volley giovanile si aprirà ufficialmente in Liguria con l’ormai tradizionale Trofeo Gian Luigi Corti, torneo di pallavolo S3 promosso dal Comitato Territoriale Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione di Stelle nello Sport.

Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno incrementato di anno in anno la partecipazione di squadre e bambini, saranno 48 le squadre e oltre 300 i giovanissimi che parteciperanno alla quinta edizione dell’evento dedicato al ricordo di Gian Luigi Corti, storico Vicepresidente nazionale della Federazione Pallavolo (1980-1988) e capodelegazione della Nazionale maschile vincitrice della prima storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.

» leggi tutto su www.genova24.it