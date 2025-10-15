Turismo business, la Liguria al Buy Mice Milano 2025

Liguria. La Liguria è tornata protagonista nel mondo del turismo business con la sua partecipazione al Buy Mice Milano 2025, appuntamento di riferimento per il settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), ospitato quest’anno negli spazi del Melià Milano.

La presenza ligure, coordinata attraverso un’azione di co-marketing istituzionale, si concretizza nella partecipazione del Consorzio Meet in Liguria, che rappresenta l’intera filiera congressuale regionale, dalle sedi per eventi ai professionisti dell’accoglienza. Un’unica voce per raccontare una Liguria dinamica, competitiva e sempre più sostenibile, capace di offrire soluzioni su misura per ogni tipologia di evento, dai congressi ai viaggi incentive, fino al segmento wedding.

La giornata di ieri, per esempio, è stata dedicata al networking professionale e al confronto diretto. La formula dell’evento, ormai consolidata, consente ai circa 200 buyer partecipanti di scegliere liberamente i propri interlocutori, garantendo contatti mirati e di qualità.

» leggi tutto su www.genova24.it