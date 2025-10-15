Un albero crollato rende inagibile da un anno il sentiero che collega Termo e Baccano

Sta morendo nell’indifferenza il sentiero che collega Via Amoa (zona Pianazze) con Baccano, nel comune di Arcola. Una mulattiera con tanto di pietre levigate dal tempo che nel tratto finale dell’ascesa a poche decine di metri dall’abitato di Baccano è inagibile a causa un albero di alto fusto che da più di un anno ostruisce il passaggio, con l’aggravante dei rovi che permettono il solo transito degli ungulati.
Un’incuria non giustificata che brutalmente cancella una mulattiera che già nell’800 collegava il piccolo borgo di Baccano con la vallata del Termo.
Gli appassionati di trekking come pure i residenti della zona, autori della segnalazione alla redazione di CDS, sperano a breve in un risolutivo intervento che ridia dignità alla storica mulattiera, meglio se inglobata nei percorsi Cai.
