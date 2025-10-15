Under 21, i grifoncini Ekhator e Fini a segno nella vittoria contro l’Armenia

Genova. La pausa del campionato di Serie A per le partite delle nazionali sta facendo bene ai giocatori del Genoa: dopo le reti di Malinovskyi (per lui tre gol e un assist in due partite) ed Ellertsson nella sfida tra Ucraina e Islanda, c’è gloria anche per gli azzurrini Ekhator e Fini.

I due giovani in forza alla squadra di Vieira contribuiscono con due reti alla corsa verso Euro 2027 della Nazionale Under 21. L‘Italia ha vinto 5-1 contro l’Armenia e i due grifoncini hanno segnato il quarto e il quinto gol.

» leggi tutto su www.genova24.it