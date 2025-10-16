Alla scoperta della storia di Ameglia con la presentazione del libro “O’travagio”

COMMENTA
Il comune di Ameglia organizza questo sabato 18 ottobre, alle 17, per i cittadini del Cafaggio e per tutti gli studenti del posto la presentazione del libro “O’ travagio. Ameglia, storie e memorie” presso la biblioteca civica ‘Cesare Bibolini’ di Via Maestà 30. Il libro, curato da Simone Baldoni e Alice Lombardi, è una raccolta di racconti in cui vengono descritte da vari autori autoctoni le emozioni e i ricordi riguardanti la comunità amegliese e questo incontro sarà un piacevole momento di confronto e dialogo con i curatori e alcuni degli autori per rafforzare la memoria e le conoscenze sulla storia del territorio.

