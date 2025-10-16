Alloggi Erp a Sarzana: concluse le procedure, 466 famiglie in graduatoria definitiva. Ecco dove consultarle dal 20 ottobre

Sono terminate le procedure relative al bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) nel Comune di Sarzana. Lo rende noto Arte, l’Azienda Regionale Territoriale Edilizia, che informa che è stata chiusa l’istruttoria del nuovo Bando ERP e pubblicata la graduatoria definitiva che vede ammesse ben 466 domande di altrettanti nuclei familiari. Sono state esaminate 542 domande e 38 ricorsi analizzati. Dal 20 ottobre, per un periodo di 30 giorni, sono pubblicate le graduatorie definitive e possono essere consultate sul sito internet di ARTE www.artesp.it, sul sito istituzionale del comune di Sarzana, dei comuni facenti parte del bacino di utenza interessato e della Regione Liguria. A.R.T.E. mette a disposizione, presso l’ufficio di via Parma, 13B alla Spezia, una postazione assistita per la consultazione delle graduatorie definitive, previo appuntamento da fissare chiamando lo 0187/566860. La consultazione delle graduatorie definitive sarà altresì possibile attraverso gli uffici amministrativi del comune di Sarzana (piazza Dino Ricchetti), previo appuntamento da fissare chiamando 0187 614456/614454. È necessario che il titolare della domanda si presenti presso l’ufficio munito del proprio documento di riconoscimento e della ricevuta indicante il numero di domanda. Nel caso il titolare fosse impossibilitato, potrà presentarsi altra persona munita di delega corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento e della ricevuta indicante il numero della domanda. Sarà possibile chiedere informazioni contattando il numero 0187/566860, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: gestionealloggi@artesp.it, allegando obbligatoriamente alla mail il documento d’identità del titolare e indicando nel testo: nome e cognome del titolare della domanda; codice identificativo (numero di domanda); recapito telefonico; motivazione.

“La pubblicazione delle graduatorie definitive da parte di Arte degli aventi diritto agli alloggi ERP – dichiara l’assessore alle politiche abitative del Comune di Sarzana, Sara Viola – segna un passaggio fondamentale per il diritto alla casa nel nostro territorio. I numeri confermano quanto il bisogno abitativo sia una priorità per molte famiglie. Le case che, nell’imminente saranno disponibili, sono 8 alle quali seguiranno ulteriori alloggi resi disponibili a seguito delle ristrutturazioni effettuate da Arte. Le nuove graduatorie, aggiornate dopo quasi 10 anni, fotografano l’attuale situazione della richiesta abitativa. La fascia d’età più rappresentata tra i richiedenti è quella tra i 40 e 60 anni, segno che il disagio abitativo non riguarda solo le fasce più fragili ma anche i cittadini nel pieno della vita lavorativa e familiare. Questi dati ci interrogano e ci responsabilizzano nell’ottica delle politiche future. Continueremo a lavorare in sinergia con Arte e con gli altri enti coinvolti per garantire risposte efficaci e tempestive”. “La chiusura dell’istruttoria e la pubblicazione delle graduatorie definitive ERP – dichiara l’amministratore unico di Arte La Spezia, Marco Tognetti – rappresentano un passo significativo per la comunità di Sarzana, di cui esprimiamo piena soddisfazione. Desidero ringraziare gli Uffici Gestione Alloggi di ARTE per la professionalità e la accuratezza del lavoro svolto. Questo risultato è reso possibile anche dalla collaborazione costante con gli uffici del Comune di Sarzana e con l’assessore alle politiche abitative Sara Viola, che ringrazio per il supporto. Il nostro impegno ora è accelerare le fasi successive, mantenendo massima trasparenza, verifiche puntuali e informazione agli aventi diritto, per finalizzare la consegna degli alloggi agli aventi diritto nel più breve tempo possibile”.

