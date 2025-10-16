Campi sportivi danneggiati dall’alluvione, sopralluogo a Cairo e Dego dell’assessore regionale Ferro

Cairo Montenotte. Anche lo sport, specie il calcio, in Valbormida sta cercando di risollevarsi dopo l’alluvione dello scorso 22 settembre. Numerose le criticità sul territorio, ma a pagare un prezzo più elevato sono le società della Cairese e del Dego. L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha effettuato questa mattina, 16 ottobre, un sopralluogo in questi due Comuni per verificare le condizioni degli impianti sportivi colpiti dai recenti eventi alluvionali e valutare gli interventi necessari alla loro riqualificazione.

“Il campo in sintetico di Cairo ha subito danni significativi, mentre a Dego l’impianto “Perotti” era già stato distrutto dalle precedenti ondate di maltempo. La società Cairese ha trovato l’intesa con Comune e Federazione per la messa a norma del sintetico del “Brin”, mentre presenterà a breve un piano di riqualificazione del campo “Rizzo”, che sarà esaminato dagli uffici della Regione: se il progetto risulterà fattibile sarà inserito tra gli interventi finanziabili dal Fondo Strategico Regionale, con la volontà di restituire alla comunità un impianto più moderno e sicuro”, spiega l’assessore regionale.

» leggi tutto su www.ivg.it