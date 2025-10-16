Cub Trasporti: “Adesione allo sciopero del 60 per cento, segnale chiaro della crescita del malcontento”

“La giornata di sciopero di 24h nel trasporto pubblico locale spezzino, indetta il 15 ottobre dalla nostra singola organizzazione sindacale, ha registrato un aumento nelle adesioni rispetto alla precedente protesta di 4h: dalle nostre prime stime non ufficiali, in Atc ha aderito circa il 60% del personale viaggiante. Un risultato importante, che rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile della crescita del malcontento e di quanto sia sempre più scarsa la fiducia riposta verso trattative di rinnovo ormai inesistenti”. Si apre così una nota diffusa dal sindacato Cub Trasporti La Spezia.

“La situazione è imbarazzante: il contratto è fermo da anni, senza alcun avanzamento concreto, le condizioni di lavoro restano invariate, mentre il servizio offerto alla cittadinanza continua a non essere all’altezza di una città come La Spezia. I lavoratori sono stanchi di promesse vuote e di un’azienda che, di fronte alle rivendicazioni sindacali, risponde con un muro di gomma”, proseguono dalla Confederazione unitaria di base.

“La Cub Trasporti non si ferma qui – conclude la nota -. Se non arriveranno risposte concrete, proseguiremo con nuove iniziative di lotta. Ma non ci limiteremo solo alla protesta: siamo pronti a rilanciare anche con ‘la proposta’, mettendo in campo prossimamente un progetto volto alla costruzione di una mobilitazione sempre più coesa e partecipata. È tempo di cambiare passo. È tempo di lottare insieme, a difesa di un diritto fondamentale per la collettività, come quello del trasporto pubblico”.

